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В России отказываются обслуживать китайцев

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Общепиты Петербурга запаниковали из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге перестали обслуживать в местных китайских ресторанах туристов из Поднебесной. Те же, которые все-таки принимают гостей из КНР, проводят дезинфекцию помещений с хлоркой.

Как отмечает издание "ФедералПресс", несмотря на то, что по причине эпидемии коронавируса, зародившегося в Китае, власти РФ закрыли границу с этой страной только 31 января, однако китайские рестораны Северной Столицы уже отказались обслуживать туристов из Поднебесной.

В Петербурге есть три крупных общепита китайской кухни – "Цинь", "Гонконг" и "Пекин". Сейчас они почти пустуют, в одном из них принимают лишь туристов, путешествующих самостоятельно. Китайцев обслуживают исключительно в медицинских масках.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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