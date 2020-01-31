Семейная пара недавно вернулась из Китая

В Воронеже госпитализировали мужа и жену с подозрением на коронавирус. Об этом сегодня сообщила начальник отдела санитарного-эпидемиологического благополучия населения департамента здравоохранения региона Ольга Дудникова.

По ее словам, семейная пара недавно вернулась из КНР. Они самостоятельно пришли в больницу "с признаками вирусной инфекции – кашель, насморк, повышение температуры", чтобы у них взяли все анализы. Департамент поблагодарил граждан за сознательность, пишет РИА "Новости".

Супругов поместили в инфекционные боксы областной детской клинической больницы №2. Они будут находиться в боксах до получения результатов анализов.

Ранее сегодня сообщалось о пациентах с подозрениями на коронавирус 2019-nCoV, выявленных в Забайкалье и Тюмени. Все граждане выезжали в последнее время в Китай.

