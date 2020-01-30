Уведомить КНР и другие страны поручено министерству иностранных дел

В ночь на пятницу, 31 января, Россия закрывает границу с Китаем на Дальнем Востоке по причине вспышки в Поднебесной смертельного коронавируса 2019-nCoV. Такое решение приняло правительство нашей страны, соответствующее распоряжение подписал сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. Документ обнародован на сайте кабмина.

"С 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой согласно приложению", – говорится в распоряжении.

Таким образом, закрываются 16 пунктов пропуска, в том числе автомобильные и железнодорожные.

Правительство поручило МИД РФ уведомить об ограничениях власти КНР и других стран, "интересы которых могут быть затронуты в связи с реализацией настоящего распоряжения".

Также в документе подчеркивается, что вводимые ограничения "обоснованы особыми обстоятельствами и носят исключительно временный характер". Органам исполнительной власти субъектов РФ необходимо провести разъяснительную работу среди местного населения.

Накануне Россия приняла решение ограничить с 31 января железнодорожное сообщение с Китаем. Оставлен только маршрут Москва – Пекин – Москва. Вопрос об авиаперелетах будет приниматься не позднее пятницы, поскольку в Поднебесной находятся тысячи российских граждан, пишет РИА "Новости".

