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Мишустин закрыл границу с Китаем на Дальнем Востоке

Новый премьер-министр России пошел на крайний шаг, чтобы не допустить появления вируса в стране

Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому граница на Дальнем Востоке страны будет закрыта.

Об этом сообщает ТАСС. Как передает телеграм-канал RT слова главы правительства, лицам, которые займутся этим вопросом, дадут подробные инструкции.

На 30 января в России нет ни одного зараженного смертельным коронавирусом. В Китае не осталось ни одной провинции, в которой бы не было больных. Об этом рассказал государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Число зараженных около 7 тыс человек, напоминает агентство "ФедералПресс". От пневмонии скончалось 170 человек, уточняет издание URA.RU

Полина ИВАНОВА

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