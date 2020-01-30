Новый премьер-министр России пошел на крайний шаг, чтобы не допустить появления вируса в стране

Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому граница на Дальнем Востоке страны будет закрыта.

Об этом сообщает ТАСС. Как передает телеграм-канал RT слова главы правительства, лицам, которые займутся этим вопросом, дадут подробные инструкции.

На 30 января в России нет ни одного зараженного смертельным коронавирусом. В Китае не осталось ни одной провинции, в которой бы не было больных. Об этом рассказал государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. Число зараженных около 7 тыс человек, напоминает агентство "ФедералПресс". От пневмонии скончалось 170 человек, уточняет издание URA.RU.