Последствия эпидемии будут катастрофичны

Распространяющийся в Китае коронавирус вызывает пневмонию и может привести к летальному исходу. Но возможны и более серьезнее последствия. В частности, в КНР может пошатнуться коммунистический строй. Так случилось с СССР после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

"Ухань и Чернобыль? Это сравнение заставляет Пекин нервничать", – говорится в статье швейцарского издания Tages-Anzeiger.

Автор напоминает, что советские власти пытались скрывать правду о Чернобыле, пока информация не просочилась в народ. В Пекине также знали о вспышке заболевания в Ухане еще 8 декабря 2019 г., но не предпринимали никаких мер до середины января 2020-го: "Власти медлили с публикацией информации о том, что вирус передается от человека к человеку. В это время миллионы человек перемещались по стране, отправившись в отпуск".

Проблема, по мнению издания, в том, что бюрократическая система в КНР вредит здравому смыслу. Чиновники низшего уровня боятся докладывать о происшествиях вышестоящим, в итоге ситуация усугубляется. Коронавирус – это китайский Чернобыль, который может привести к смене режима в Поднебесной, делает вывод издание.

Тем временем эпидемия в Китае набирает обороты. К 30 января число скончавшихся от заболевания превысило 170 человек, заразившихся почти 8 тысяч. По данным Минздрава РФ, вирус 2019-nCoV может вызывать пневмонию, сепсис и инфекционно-токсический шок, передает "МИР24".

В России в качестве мер предупреждения распространения эпидемии приостановлены туристические поездки в Китай, закрыты пограничные переходы на Дальнем Востоке.