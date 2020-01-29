Будет также обсуждаться вопрос о режиме полетов в Китай

Россия приняла решение ограничить железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА "Новости".

По ее словам, поезда будут ходить только по маршруту "Москва-Пекин-Москва". Чиновник добавила, что решение о режиме полетов в Китай будет принято до пятницы.

Подытожив, вице-премьер сообщила, что вузам будет предложено продлить каникулы для китайских студентов. Помимо этого, еще пять регионов продлят закрытый пропускной режим на границе с Китаем до 1 марта.