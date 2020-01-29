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Китайский коронавирус сломал график Олимпиады

Отменены соревнования по горным лыжам

Власти Китая внесли коррективы в мировой спортивный график. Как объявила Международная федерация лыжного спорта (FIS), этап Кубка мира по горнолыжному спорту, запланированный на 15 – 16 февраля в китайском уезде Яньцин, отменен из-за коронавируса.

"Здоровье спортсменов для нас в приоритете", – приводит ТАСС пояснение организаторов.

Новая дата состязаний в скоростном спуске и супергиганте у мужчин не сообщается. Известно, что этот этап является отборочным к Олимпиаде-2022.

В КНР уже умерло от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, более 130 человек, еще около 6 тыс. человек госпитализированы. Инфицированные зафиксированы в 15 странах.

Николай ВИКТОРОВ

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