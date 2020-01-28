Подхватить инфекцию можно на расстоянии одного метра

В Китае назвали новый способ заразиться вызывающим пневмонию вирусом. Оказывается, инфекция попадает в организм не только воздушно-капельным путем, но и контактным. Об этом предупредил представитель госкомитета по делам здравоохранения Китая Ли Синван.

Заразиться новым коронавирусом можно через слизистую оболочку, например, если инфекция попала на кожу рук и затем человек потрет глаза. Именно поэтому необходимо тщательно мыть руки и носить защитные маски.

Представитель госкомитета Ли Синван добавил, что смертельный вирус все же, в основном, распространяется воздушно-капельным путем. А заражение происходит на расстоянии от одного до двух метров, пишет НТВ.

Эпидемия опасного вируса распространяется с рекордной скоростью. Так, 28 января число зараженных в Китае превысило 4,5 тысячи человек.