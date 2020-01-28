Число зараженных превысило 4,5 тысячи

С 28 января китайским туристам запрещен въезд в РФ из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии.

Ограничения для организованных тургрупп ввели власти КНР, чтобы предотвратить распространение смертельной эпидемии еще в понедельник, 27 января, но приостановка въезда произойдет только сегодня. Однако те туристы, которые уже прибыли в Россию, досрочно покидать страну не будут, сообщает RATA-news.

Власти Казахстана также изменили правила въезда в страну для жителей Китая. Действовавший ранее 72-часовой безвизовый режим приостановили до 1 июля, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Эпидемия коронавируса распространяется с рекордной скоростью. Сегодня, по данным агентства Xinhua, число зараженных в Китае достигло 4 тысячи 515 человек, 106 из них умерли. За последние сутки в провинции Хубэй, с наибольшим количеством зараженных, скончались 24 человека, передает Agence France-Presse.

Ранее стало известно, что смертельный вирус приближается к России. На Украине зафиксировали случай заболевания.