Граждан страны обманывают лживой рекламой на фоне страшных новостей из Китая

Ряд отечественных аптек предлагают запуганным россиянам приобрести противовирусные средства и витамины на волне сообщений об эпидемии коронавируса.

На размещение подобных листовок с обращением к гражданам страны готовиться к приходу вируса обратили внимание в соцсетях, передает РИА Новости.

Как пишет издание URA.RU, на прошлой неделе в одной из российских аптек обнаружили рекламную листовку с заголовком "Долой китайский коронавирус". В ней говорилось, что для профилактики и лечения заболевания можно купить конкретные противовирусные препараты и биологически активные добавки (БАДы).

В Москве нашли листовку с предложением обезопасить себя "от вирусов и бактерий". Причем объявление также было переведено на китайский язык.

Напомним, первые случаи атипичной пневмонии, вызванные вспышкой коронавируса 2019-nCoV, выявлены в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На сегодня признаки болезни обнаружили у 2835 человек, она уже унесла жизни 81 жителя Поднебесной, 57 пациентов смогли излечиться, передает агентство Nation News.

В настоящий момент в России пока не выявлено ни одного случая заражения.