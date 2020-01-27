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Аптеки задурили головы россиянам лекарствами от коронавируса

Аптеки задурили головы россиянам лекарствами от коронавируса
Фото: Alexander Legky/Russian Look/www.globallookpress.com
Граждан страны обманывают лживой рекламой на фоне страшных новостей из Китая

Ряд отечественных аптек предлагают запуганным россиянам приобрести противовирусные средства и витамины на волне сообщений об эпидемии коронавируса.

На размещение подобных листовок с обращением к гражданам страны готовиться к приходу вируса обратили внимание в соцсетях, передает РИА Новости. 

Как пишет издание URA.RU, на прошлой неделе в одной из российских аптек обнаружили рекламную листовку с заголовком "Долой китайский коронавирус". В ней говорилось, что для профилактики и лечения заболевания можно купить конкретные противовирусные препараты и биологически активные добавки (БАДы).

В Москве нашли листовку с предложением обезопасить себя "от вирусов и бактерий". Причем объявление также было переведено на китайский язык.

Напомним, первые случаи атипичной пневмонии, вызванные вспышкой коронавируса 2019-nCoV, выявлены в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На сегодня признаки болезни обнаружили у 2835 человек, она уже унесла жизни 81 жителя Поднебесной, 57 пациентов смогли излечиться, передает агентство Nation News.

В настоящий момент в России пока не выявлено ни одного случая заражения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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