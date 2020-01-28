С подозрением на вирус в больницу отправили больше 10 человек

Россиян, планировавших отпуск в Турции этой зимой, ожидает неприятный сюрприз. Во вторник, 28 января, во время поездки в Каппадокию госпитализировали 12 человек с подозрением на новый смертельный вирус. Среди них – десять туристов из КНР, а также граждане Турции – водитель и гид. Об этом сообщил губернатор провинции Аксарай Али Манты.

Один из китайских туристов пожаловался на симптомы нового коронавируса – кашель и тошноту. В связи с этим медики изолировали всех, кто контактировал с ним, передает агентство DHA.

Взятые у пациентов анализы отправили в Министерство здравоохранения. До получения результатов туристы будут под наблюдением в специальном отделении больницы.

Эпидемия нового коронавируса, вызывающего пневмонию, вспыхнула в Китае. Инфекция быстро распространяется по всему миру, особенно в странах Азии. По последним данным, число зараженных в Китае достигло 4 тысячи 515 человек, 106 из них умерли.

Россия закрыла въезд для китайских туристов из-за вспышки эпидемии.