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Российских артистов эвакуировали из Китая

Российских артистов эвакуировали из Китая
Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/www.globallookpress.com
Балетная труппа прервала гастроли

Танцовщица Елизавета Емельнова была вынуждена срочно вернуться в Россию из Китая из-за вспышки коронавируса. Гастроли балерины и ее труппы прекращены.

Планировалось, что артисты выступят в нескольких городах Китая, в том числе в Ухане – именно там первый раз зафиксировали смертельный вирус, пишет URa.RU.

После прилета в Москву балерину тщательно проверили в аэропорту. Несколько недель россиянка будет носить маску.

"Пару недель я похожу в маске, чтобы исключить опасность инкубационного периода. Пока все хорошо, надеюсь, так и будет", – пояснила артистка телеканалу "Ноябрьск 24".

Китайский коронавирус продолжает распространяться по миру. В самом Китае уже более 4 тысяч зараженных, 106 человек умерли. Вирус также зафиксировали в Японии, Южной Корее, Австралии, США, Вьетнаме и других странах.

Дарья ПЕТРОВА

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