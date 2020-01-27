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Россияне бегут из Китая из-за смертельного вируса

В Поднебесную отправляются пустые самолеты

Жителей Санкт-Петербурга, которые улетели отдыхать в Китай, эвакуируют. Об этом рассказали журналистам представители одной из турфирм. 

Чартерные рейсы, которые отправляются в Поднебесную по средам и субботам, будут спасать россиян до 2 февраля. Как пишет агентство FlashNord, самолеты не будут возить путешественников в Санью, они будут лишь забирать их.

В китайской провинции Хубэй, откуда началось заражение вирусом, находится 140 россиян. Больных среди них нет. От коронавируса уже погибло 80 человек. 

Полина ИВАНОВА

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