В Поднебесную отправляются пустые самолеты

Жителей Санкт-Петербурга, которые улетели отдыхать в Китай, эвакуируют. Об этом рассказали журналистам представители одной из турфирм.

Чартерные рейсы, которые отправляются в Поднебесную по средам и субботам, будут спасать россиян до 2 февраля. Как пишет агентство FlashNord, самолеты не будут возить путешественников в Санью, они будут лишь забирать их.

В китайской провинции Хубэй, откуда началось заражение вирусом, находится 140 россиян. Больных среди них нет. От коронавируса уже погибло 80 человек.