Чтобы не заболеть, необходимо поддерживать состояние слизистой носа

Заболеть ОРВИ легко, однако иммунологи знают эффективное средство, чтобы обезопасить себя. Достаточно проветривать дома и квартиры, а также рабочие помещения.

Об этом рассказал эксперт телеканалу "360". Также стоит, как отмечает агентство "ФедералПресс", увлажнять помещение специальным устройством, если человек находится в нем несколько часов подряд. Важно хорошо высыпаться.

По информации Роспотребнадзора, в 11 российских регионах сейчас превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как передает агентство FlashNord, вирус активно распространяется по стране.

Из-за вспышки коронавируса в Китае эксперты внимательнее относятся к людям, которые заболели. Как сообщает телеканал "Москва24", у двоих людей нашли сезонный коронавирус. Однако, уточняет телеканал "МИР24", китайским пока россияне не заразились.