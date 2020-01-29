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Когда смертельный вирус обрушится на Россию: озвучен пугающий прогноз

Смертельный вирус придет в Россию в ближайший месяц
Фото: Patipat Janthong/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Риск заражения очень высок

Смертельный коронавирус, который стремительно распространяется по всему миру, может добраться до России уже в середине февраля. Об этом рассказали в Национальном медицинском исследовательском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

По словам заместителя директора учреждения Владимира Чуланова, риск столь стремительного появления инфекции в России очень высок, сообщает "Фармацевтический вестник". Это вызвано способностью коронавируса распространяться воздушно-капельным путем, а также высоким темпом роста заболеваемости – случаи заражения зафиксированы уже в 16 странах, в том числе и в граничащих с Россией китайских провинциях, пишет "Свободная пресса".

Однако, по мнению доктора медицинских наук Владимира Никифорова, эпидемии в нашей стране все же не будет, если вирус не мутирует, передает РБК. "Риск распространения крайне мал, так как коронавирус малозаразен", – цитирует его URA.RU.

По последним данным, 28 января число зараженных в Китае превысило 4,5 тысячи человек, 106 из них умерли.

Карина СИРАЗОВА

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