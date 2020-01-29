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Полеты из России в Европу приостановили из-за китайского вируса

Полеты из России в Европу приостановили из-за китайского вируса
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Пассажирам возвращают деньги за билеты

Быстро распространяющийся по миру коронавирус внес коррективы в расписание международных авиарейсов. Отменить часть полетов из России в Европу была вынуждена авиакомпания "Уральские авиалинии". В среду, 29 января, она объявила об изменениях в расписании.

До конца зимнего сезона авиакомпания прекратила прямые полеты из Екатеринбурга в Мюнхен (Германия) и обратно, из Екатеринбурга в Рим (Италия) и обратно, из Екатеринбурга в Париж (Франция) и обратно, а также из Владивостока в Саппоро (Япония) и обратно.

Пассажирам, уже купившим билеты на эти рейсы, предлагается альтернатива в виде перелетов с пересадкой в Москве и Праге (Чехия), или за билеты можно вернуть деньги.

Ранее авиакомпания прекратила полеты в китайские города, за исключением Харбина и Пекина.

Смертельный коронавирус был выявлен в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. В настоящее время его жертвами стали более 100 человек в КНР, количество зараженных превысило 4,5 тыс. граждан по всему миру.

В России подтвержденных случаев инфицирования китайским вирусом пока не выявлено. Премьер Михаил Мишустин распорядился создать оперативный штаб по предупреждению распространения эпидемии на территории России. Его председателем назначена вице-премьер Татьяна Голикова, сообщается на сайте правительства РФ. 

Ранее медики дали советы для профилактики заболевания вирусом. 

Николай ВИКТОРОВ

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