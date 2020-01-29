Опасный вирус распространяется неожиданным способом

Эпидемия коронавируса, недавно вспыхнувшая в Китае, посеяла настоящую панику. Инфекция распространилась уже почти в 20 странах, число зараженных достигло почти шести тысяч, а о смертельном вирусе все еще практически ничего неизвестно. Специалисты гадают, как переносится опасная болезнь и как от нее защититься.

Бананы - главный источник заражения вирусом. Такая информация стала распространяться в Сети с помощью пересылаемых пользователями сообщениях в мессенджерах. В них говорится о том, что за ночь в одной из больниц Китая погибли 23 человека. Впрочем, эти данные опровергли, назвав фейком: в тексте сообщения содержится много ошибок, к тому же вирус передается только воздушно-капельным путем, напоминают эксперты.

Не менее популярная версия о заражении через посылки с AliExpress. По мнению некоторых врачей, это вполне возможно, если к предметам прикасался болеющий человек. О контактном пути заражения предупредили и вчера в Китае – коронавирус может попасть в организм через слизистую оболочку, например, с кожи рук в глаза.

Однако появляются фейки не только о способах распространения болезни – число жертв в различных источниках также сильно отличается. Ранее стало известно о 112 тысяч умерших от пневмонии и 2,8 миллионах зараженных. Американский политик рассказал о горе трупов, которые сжигают прямо на заводах без похорон, пишет телеканал "Царьград". Эту информацию также опровергли, так как цифры не соответствуют действительности. Впрочем, эффект был достигнут – новость посеяла сильную панику.

Придет ли смертельная эпидемия в Россию, пока неизвестно. Некоторые эксперты считают, что это случится уже в середине февраля, в то время как другие отрицают эту вероятность.