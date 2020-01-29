Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

К борьбе с вирусом-убийцей из Китая подключился Путин

К борьбе с вирусом-убийцей из Китая подключился Путин
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент велел встретить новую заразу во всеоружии

Российская власть держит руку на пульсе и тщательно следит за ситуацией, которая развернулась вокруг китайского коронавируса, заявил президент Владимир Путин. По его словам, отвечающие за здоровье населения чиновники не дремлют и уже разработали ряд мер по борьбе с новой заразой. 

Глава государства поручил обезопасить россиян от "китайской пневмонии" и минимизировать потери от смертельного заболевания. Министерствам и ведомствам необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы в нашей стране не повторилась вспышка вируса-убийцы, как в Поднебесной. 

"Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы", – заключил Владимир Владимирович (цитата по ТАСС). 

Роспотреб надзор уже давно перешел от слов к действию. Так, например, чтобы предупредить распространение коронавируса в столице, около 40 гостиниц, где чаще всего останавливаются китайские туристы, дежурят медики, передает АГН "Москва". Между тем специалисты не сомневаются, что России не удастся избежать заражения, ведь 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем.

По мнению замдиректора НМИЦ ФПИ Минздрава РФ Владимира Чуланова, вирус-мутант проникнет на территорию нашей страны в феврале, пишет "Фармвестник". Впрочем зараза уже подобралась к границе РФ, напоминает "Вечерняя Москва". 

По последним данным, более 130 человек стали жертвами нового коронавируса. Свыше 6 тысяч инфицированы. Вакцину от страшного заболевания еще не придумали, отмечает "ФедералПресс"

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Царь сказал: я тебя породил, я тебя и уничтожу!
Сила!
Гость
Ответить
Вирус будут крыть матами????????
1
новости партнеров
Загрузка...

Пока жена при смерти: объявилась бывшая Чернышева

Муж звезды сериала "Моя прекрасная няня" несколько лет был близок со спортсменкой

Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма

В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей