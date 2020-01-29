Президент велел встретить новую заразу во всеоружии

Российская власть держит руку на пульсе и тщательно следит за ситуацией, которая развернулась вокруг китайского коронавируса, заявил президент Владимир Путин. По его словам, отвечающие за здоровье населения чиновники не дремлют и уже разработали ряд мер по борьбе с новой заразой.

Глава государства поручил обезопасить россиян от "китайской пневмонии" и минимизировать потери от смертельного заболевания. Министерствам и ведомствам необходимо сделать все возможное и невозможное, чтобы в нашей стране не повторилась вспышка вируса-убийцы, как в Поднебесной.

"Я исхожу из того, что правительство, Минздрав, Роспотребнадзор сделают все, чтобы неожиданности, которые перед нами возникают, не стали неожиданностью для подавляющего большинства граждан, чтобы все были к этому готовы", – заключил Владимир Владимирович (цитата по ТАСС).

Роспотреб надзор уже давно перешел от слов к действию. Так, например, чтобы предупредить распространение коронавируса в столице, около 40 гостиниц, где чаще всего останавливаются китайские туристы, дежурят медики, передает АГН "Москва". Между тем специалисты не сомневаются, что России не удастся избежать заражения, ведь 2019-nCoV передается воздушно-капельным путем.

По мнению замдиректора НМИЦ ФПИ Минздрава РФ Владимира Чуланова, вирус-мутант проникнет на территорию нашей страны в феврале, пишет "Фармвестник". Впрочем зараза уже подобралась к границе РФ, напоминает "Вечерняя Москва".

По последним данным, более 130 человек стали жертвами нового коронавируса. Свыше 6 тысяч инфицированы. Вакцину от страшного заболевания еще не придумали, отмечает "ФедералПресс".