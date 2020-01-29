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Отсутствие смертельного вируса у китайских туристов подтвердили в Петербурге

Врачи установили, что заболевшие страдают от обычного гриппа

У тридцати пассажиров из Китая, прилетевших в Санкт-Петербург, не подтвердили наличие нового коронавируса. Об этом сообщает "FlashNord" со ссылкой на ИА REGNUM. 

Часть из них госпитализировали с признаками ОРВИ, однако специалисты установили, что у этих туристов нет опасного вируса. 

Напомним, на сегодняшний день в КНР зарегистрировано почти 6 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Болезнь унесла жизни 132 человек. В России случаев заражения коронавирусом не зафиксировано. 

Сергей САЗОНОВ

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