Врачи установили, что заболевшие страдают от обычного гриппа

У тридцати пассажиров из Китая, прилетевших в Санкт-Петербург, не подтвердили наличие нового коронавируса. Об этом сообщает "FlashNord" со ссылкой на ИА REGNUM.

Часть из них госпитализировали с признаками ОРВИ, однако специалисты установили, что у этих туристов нет опасного вируса.

Напомним, на сегодняшний день в КНР зарегистрировано почти 6 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Болезнь унесла жизни 132 человек. В России случаев заражения коронавирусом не зафиксировано.