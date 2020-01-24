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Зараженные китайские посылки напугали россиян

Россияне в панике из-за зараженных китайских посылок
Фото: Chen Zhenhai/Xinhua/www.globallookpress.com
продолжениеКитай закрыл авиасообщение с Россией
От смертельного вируса можно защититься, если соблюдать ряд правил

Версия заражения смертельным коронавирусом из Китая по почте напугала россиян. Ранее высказанное вирусологом предположение подтвердили врачи и рассказали, как не получить заразу через предметы, прибывшие из Поднебесной.

"В животном мире, до того, как он мутировал, этот вирус передавался фекально-орально", – сообщила врач-ревматолог Людмила Смолина. Исходя из этого, по ее словам, подобным способом может заразиться и человек. Таким образом она прокомментировала MedOboz слова российского вирусолога Михаила Щелканова. Он предположил, что заражение может произойти через предметы, к которым прикасался болеющий человек. Таким образом, вирус может передаться, например, по почте вместе с посылкой из Китая.

Чтобы уберечься от смертельного вируса, Смолина посоветовала чаще мыть руки и дезинфицировать вещи, особенно прибывшие по почте. "Этим мы будем себя защищать не только от коронавируса, но и от других вирусов", – отметила она. Также врач добавила, что сейчас новый вирус изучен совсем плохо, поэтому неизвестно, как он реагирует на смену температур.

Эпидемия нового коронавируса, вызывающего пневмонию, вспыхнула в Китае, где жертвами заболевания стали уже 17 человек. Инфекция быстро распространяется по всему миру, однако наибольшее число заболевших пока зафиксировано в Азии.

Ранее стало известно, что смертельным вирусом заразились уже 830 человек, а 25 умерли.

Карина СИРАЗОВА

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