Карантин введен уже в десяти городах Поднебесной

В городе Ухань заразились новым коронавирусом гораздо больше медиков, чем об этом сообщается. Власти объявили, что больны всего 15 работников больниц, однако в реальности их гораздо больше.

Многие врачи просто не были извещены о возможных путях передачи вируса и не могли воспользоваться защитным снаряжением, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ. Ранее агентство написало, что, по информации госкомитета КНР по вопросам здравоохранения, от нового вируса в стране умерли 25 человек, больны 830, из них 177 находятся в тяжелом состоянии.

Вспышка заболевания официально подтверждена в 29 населенных пунктах. Предполагается, что всего от вируса могли пострадать 1 тысяча 72 человека. Пневмония неизвестного происхождения началась в городе Ухань в конце декабря. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

Власти предпринимают строгие меры для ограничения распространения эпидемии. Въезд и выезд в Ухань закрыты, железнодорожное и авиационное сообщение приостановлено. "Была информация, что вечером с воздуха должны были распылять дезинфицирующие средства, но в официальных источниках этого не было эта информация фактами не подтвердилась", - сообщила в Facebook россиянка, живущая в городе.



В стране отменили часть крупных мероприятий, в том числе, традиционные новогодние ярмарки. В провинции Хубэй десять городов закрыты на карантин, отмечает телеканал "360". Роскомнадзор рекомендует россиянам не ездить в Китай до тех пор, пока ситуация с новым вирусом не стабилизируется, напоминает URA.RU.

