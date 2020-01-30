Напуганные граждане страны, возвращающиеся из КНР, находят у себя симптомы коронавируса

В Омске накануне госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус 2019-nCoV местную жительницу, которая в начале года отдыхала в Китае. Женщина вернулась на родину 18 января, а пару дней назад ощутила недомогание и вызвала скорую.

В областном минздраве отметили, что все случаи заболевания ОРВИ у граждан, прибывших в течение последних 14 дней из Поднебесной, считаются подозрительными на наличие коронавируса, поэтому действия врачей, поместивших заболевшую в больницу, признаны верными.

"Пациент находится в стационаре, в инфекционном отделении, состояние стабильное. Течение болезни не тяжелое. Пациент находится в боксированной палате", – цитирует издание NGS55.ru пресс-службу ведомства.

У женщины взяты все необходимые анализы, результаты которых станут известны уже через несколько часов.

По данным ВОЗ на 30 января, коронавирусом заражены 6065 человек, из них 5997 только в Китае. Эпидемия унесла жизни 170 человек. На сегодняшний момент нет подтвержденных случаев этого заболевания в России.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии всей границы России с КНР в ночь с четверга на пятницу, 31 января.

