В России началась эпидемия смертельного вируса
В Омске накануне госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус 2019-nCoV местную жительницу, которая в начале года отдыхала в Китае. Женщина вернулась на родину 18 января, а пару дней назад ощутила недомогание и вызвала скорую.
В областном минздраве отметили, что все случаи заболевания ОРВИ у граждан, прибывших в течение последних 14 дней из Поднебесной, считаются подозрительными на наличие коронавируса, поэтому действия врачей, поместивших заболевшую в больницу, признаны верными.
"Пациент находится в стационаре, в инфекционном отделении, состояние стабильное. Течение болезни не тяжелое. Пациент находится в боксированной палате", – цитирует издание NGS55.ru пресс-службу ведомства.
У женщины взяты все необходимые анализы, результаты которых станут известны уже через несколько часов.
По данным ВОЗ на 30 января, коронавирусом заражены 6065 человек, из них 5997 только в Китае. Эпидемия унесла жизни 170 человек. На сегодняшний момент нет подтвержденных случаев этого заболевания в России.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии всей границы России с КНР в ночь с четверга на пятницу, 31 января.
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