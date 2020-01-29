Железные дороги страны подсчитывают убытки

В феврале ожидается падение грузоперевозок между Россией и Китаем, поскольку Пекин продлил новогодние каникулы из-за накрывшего страну коронавируса. Об этом заявил заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило.

По его словам, у госмонополии появились "первые звоночки".



"По январю мы какого-либо ухудшения ситуации в отношении Китая не увидели, не почувствовали. То есть перевозки контейнеров за январь выросли почти на 12%, перевозки груженных контейнеров из Китая в Европу [через территорию России] выросли на 22%", – цитирует РБК представителя Российских железных дорог.

Однако уже на данный момент компания получила информацию о том, что в провинции Хубэй, где расположен город Ухань, ставший эпицентром эпидемии, в ряде городов по причине остановок производства из-за карантина не заполняются грузами вагоны. А именно с этим регионом у РЖД есть три регулярных контейнерных маршрута.

"Будем смотреть за ситуацией, но думаем, что в феврале будет снижение перевозок из ряда провинций", – подчеркнул топ-менеджер.

При этом он не стал уточнять, каковы будут потери компании.

Ранее в среду, 29 января, стало известно, что на сегодняшний момент в Китае находилось примерно 3500 отдыхающих россиян. Все они должны вернуться на родину до 4 февраля, однако в индивидуальном порядке, по желанию, это можно сделать и раньше. Между тем, как утверждает директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко, некоторые граждане РФ не до конца осознают всю серьезность ситуации, пишет "Интерфакс".

