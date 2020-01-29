Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Китайская эпидемия накрыла российский транспорт

Китайская эпидемия накрыла российский транспорт
Фото: Jesus Merida/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Железные дороги страны подсчитывают убытки

В феврале ожидается падение грузоперевозок между Россией и Китаем, поскольку Пекин продлил новогодние каникулы из-за накрывшего страну коронавируса. Об этом заявил заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило.

По его словам, у госмонополии появились "первые звоночки".

"По январю мы какого-либо ухудшения ситуации в отношении Китая не увидели, не почувствовали. То есть перевозки контейнеров за январь выросли почти на 12%, перевозки груженных контейнеров из Китая в Европу [через территорию России] выросли на 22%", – цитирует РБК представителя Российских железных дорог.

Однако уже на данный момент компания получила информацию о том, что в провинции Хубэй, где расположен город Ухань, ставший эпицентром эпидемии, в ряде городов по причине остановок производства из-за карантина не заполняются грузами вагоны. А именно с этим регионом у РЖД есть три регулярных контейнерных маршрута.

"Будем смотреть за ситуацией, но думаем, что в феврале будет снижение перевозок из ряда провинций", – подчеркнул топ-менеджер.

При этом он не стал уточнять, каковы будут потери компании.

Ранее в среду, 29 января, стало известно, что на сегодняшний момент в Китае находилось примерно 3500 отдыхающих россиян. Все они должны вернуться на родину до 4 февраля, однако в индивидуальном порядке, по желанию, это можно сделать и раньше. Между тем, как утверждает директор ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" Александр Осауленко, некоторые граждане РФ не до конца осознают всю серьезность ситуации, пишет "Интерфакс".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Россиянам закроют путь в ЕС из-за Крыма

В черный список угодили те, кто проводили выборы в Госсовет республики

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей