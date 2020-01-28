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Оказавшиеся в китайской ловушке россияне взбунтовались

Оказавшиеся в китайской ловушке россияне взбунтовались
Фото: Fabian Strauch/dpa/www.globallookpress.com
Граждане РФ требуют выпустить их на родину из эпицентра эпидемии

Российские туристы оказались запертыми в разных уголках Китая из-за стремительно распространяющегося нового коронавируса 2019-nCoV. Так, одна семья очутилась в ловушке в провинции Шаньси. Путешественников не выпускают в аэропорт из города Юньчэн.

"Позвонили, попросили чиновников встретиться. Я гражданин другой страны. Какого вы меня здесь заперли?" – рассказал телеканалу "360" Алексей.

Он находится в КНР вместе с супругой. По его словам, мужчина связывался с нашими дипломатами, однако в посольстве якобы отказались верить в то, что местная народная дружина заблокировала дороги в этом районе.

Телеканал также дозвонился до российской дипмиссии, но там заявили, что ничего не знают о запертых в Шаньси гражданах РФ.

Судя по видеокадрам, которые снял и распространил россиянин, действительно в месте, где он пребывает, все улицы перекрыты и китайские дружинники в красных куртках ведут учет всех, кто передвигается (или пытается) по округе, в которой закрыты почти все магазины.

По данным Ростуризма, на сегодняшний момент в Китае находится 5 тыс. 604 организованных туриста из нашей страны. Все они должны вернуться в Россию до 4 февраля, сообщает ТАСС.

Напомним, вспышка коронавируса началась на китайском острове Хайнань. Жертвами эпидемии уже стали более 100 человек, отмечает издание "Свободная пресса", число инфицированных приближается к 5 тысячам. Ростуризм 24 января рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки. Все турфирмы последовали этой рекомендации.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Вот пусть и сидят там организованно 5600 человек. Не дай бог к нам вернутся, разнесут заразу
Аркадий
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Совершенно правельно!
Гость
Ответить
Держать пока не отойдут!
Гость
Ответить
Зачем ездить в Китай? Вот там и сидите
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