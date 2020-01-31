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России грозят страшные эпидемии

России грозят страшные эпидемии
Фото: pixabay.com
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Антибиотики бессильны против переносчиков вируса

В России появился новый вид постельных клопов, которые раньше встречались только в экваториальных странах. Насекомые переносят опасные инфекции, бороться с которыми привычными антибиотиками бесполезно. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.

Число кровососущих растет во всем мире. В Россию, кроме привычных постельных клопов-космополитов, занесли и тропических. Опасность заключается в том, что насекомые могут быть переносчиками гепатита B, арбовирусной лихорадки и многих других серьезных заболеваний. Кроме того, клопы часто устойчивы к привычным средствам борьбы с насекомыми. Встречаются же они не только дома, но и в больницах, гостиницах и других местах.

Однако в России нашли способ борьбы с переносчиками опасных инфекций. Заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева рассказала радио Sputnik, что на данный момент существуют два препарата на основе диатомита, против которых постельные клопы бессильны.

Жителям России также угрожает смертельный коронавирус, которым заразились уже более шести тысяч человек во всем мире. Ранее в Омске госпитализировали женщину с подозрением на опасное заболевание.

Карина СИРАЗОВА

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