Бывшая пациентка рассказала о способах избежать заражения

Одна из первых заразившихся жительниц Китая победила опасный коронавирус. Женщина рассказала о перенесенной болезни.

По словам проживающей в Ухане 44-летней Цзян, 15 января она почувствовала недомогание, и муж отвез ее в больницу. Спустя несколько дней женщину перевезли в Центральную больницу, где ей диагностировали пневмонию, вызванную новым опасным вирусом. "Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине", – цитирует китаянку "Синьхуа".

По словам китаянки, ежедневно врачи проводили противовирусное и противоинфекционное лечение и даже прибегали традиционной китайской медицине. В итоге женщине стало лучше – ее выписали, не взяв с нее денег за лечение.

Китаянка советует носить маску и чаще мыть руки, а при первых симптомах сразу обращаться в больницу. Главное, по ее словам, ничего не бояться, доверять врачам и верить в скорое выздоровление.

На данный момент во всем мире инфекцией заразились уже 7834 человек: почти все из них жители Китая и лишь 98 – граждане других стран. Таким образом, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, пишет РИА "Новости".

Из-за эпидемии в Забайкалье на границе с Китаем ввели режим ЧС – на пунктах пропуска теперь действуют особые карантинные меры и режим повышенной готовности, сообщается на официальном портале Забайкальского края.

Россия закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке, а в Омске госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус.