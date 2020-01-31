Россияне могут заразиться в любую минуту

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с новым коронавирусом, который может попасть на территорию страны, вызывает озабоченность. Поэтому, отметил он, необходимо вводить специальные меры, чем правительство и занимается.

Из-за этого в Сочи могут отменить Российский инвестфорум, разговоры об этом ведутся, уточнил Песков, передает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Пресс-секретарь президента РФ также добавил, что речи о прекращении авиасообщения с Китаем пока не идет.

Смертельным коронавирусом в Поднебесной заболели почти 10 тысяч человек, 213 из них умерли. Заболевшие есть не только в Китае, но и в 20 других странах. Так, 30 января в Великобритании подтвердили два случая коронавируса.

ВОЗ уже признала вспышку этого вируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Россия ввела режим ЧС в Забайкалье, а также закрыла границу на Дальнем Востоке.

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам не целоваться и мыть руки, чтобы не заразиться. Как отмечает агентство "ФедералПресс", заболевание передается воздушно-капельным путем. Также стоит собирать волосы в хвост, пишет "Царьград".