Участники валютных торгов проявили повышенный интерес к рублю

Курс доллара в понедельник, 10 февраля, серьезно снизился на Московской бирже. К 13:00 мск падение составило 28 коп. – до уровня 63,85 рубля.

Курс евро также рухнул на 24 коп. и достиг 69,92 рубля.

На прошлой неделе российская валюта заметно проигрывала конкурентам из США и Европы, демонстрируя быстрое падение на фоне сокращения спроса на нефть из-за эпидемии коронавируса в Китае.