Инвесторы избавляются от рубля после новостей о коронавирусе

В понедельник, 3 февраля, торги на Московской бирже позволили немного снизить стоимость доллара до 63,80 рубля. На минувшей неделе американец резко вырос до 63,89 рубля. По мнению аналитиков, причина кроется в страхе инвесторов перед китайским коронавирусом.

Проблема даже не в том, что несколько случаев заболевания было выявлено в России. Дело в быстро растущей эпидемии в целом: никто не знает, как будут развиваться события, поэтому на всякий случай избавляются от любых рисковых активов, к каким относится и рубль.

"Пока рынки не привыкнут к страшным новостям о коронавирусе, рубль будет оказываться под давлением спекулянтов. Кроме того, растут риски для сырьевых рынков. Поэтому под угрозой оказывается торговый баланс. Так, закрытие границы с Поднебесной уже привело к серьезным перебоям с поставками электроники из этой страны", – приводит "Эксперт" мнение специалиста из "Открытие брокер" Андрея Кочеткова.

Аналогичного мнения придерживается Елизавета Наумова из Альфа-банка: "Не исключено, что уже сегодня доллар пробьет новую психологическую отметку в 64 рубля. И боюсь, что дальше может быть только хуже".

"Хуже" стало уже в 11:40 мск 3 февраля. Доллар вырос до уровня 64,03 руб., тенденция на повышение остается.