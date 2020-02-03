Доллар взлетел: российская валюта дешевеет из-за Китая
В понедельник, 3 февраля, торги на Московской бирже позволили немного снизить стоимость доллара до 63,80 рубля. На минувшей неделе американец резко вырос до 63,89 рубля. По мнению аналитиков, причина кроется в страхе инвесторов перед китайским коронавирусом.
Проблема даже не в том, что несколько случаев заболевания было выявлено в России. Дело в быстро растущей эпидемии в целом: никто не знает, как будут развиваться события, поэтому на всякий случай избавляются от любых рисковых активов, к каким относится и рубль.
"Пока рынки не привыкнут к страшным новостям о коронавирусе, рубль будет оказываться под давлением спекулянтов. Кроме того, растут риски для сырьевых рынков. Поэтому под угрозой оказывается торговый баланс. Так, закрытие границы с Поднебесной уже привело к серьезным перебоям с поставками электроники из этой страны", – приводит "Эксперт" мнение специалиста из "Открытие брокер" Андрея Кочеткова.
Аналогичного мнения придерживается Елизавета Наумова из Альфа-банка: "Не исключено, что уже сегодня доллар пробьет новую психологическую отметку в 64 рубля. И боюсь, что дальше может быть только хуже".
"Хуже" стало уже в 11:40 мск 3 февраля. Доллар вырос до уровня 64,03 руб., тенденция на повышение остается.
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