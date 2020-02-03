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Доллар взлетел: российская валюта дешевеет из-за Китая

Доллар взлетел: российская валюта дешевеет из-за Китая
Фото: pixabay.com
продолжениеВ России в пять раз подорожали овощи
Инвесторы избавляются от рубля после новостей о коронавирусе

В понедельник, 3 февраля, торги на Московской бирже позволили немного снизить стоимость доллара до 63,80 рубля. На минувшей неделе американец резко вырос до 63,89 рубля. По мнению аналитиков, причина кроется в страхе инвесторов перед китайским коронавирусом.

Проблема даже не в том, что несколько случаев заболевания было выявлено в России. Дело в быстро растущей эпидемии в целом: никто не знает, как будут развиваться события, поэтому на всякий случай избавляются от любых рисковых активов, к каким относится и рубль.

"Пока рынки не привыкнут к страшным новостям о коронавирусе, рубль будет оказываться под давлением спекулянтов. Кроме того, растут риски для сырьевых рынков. Поэтому под угрозой оказывается торговый баланс. Так, закрытие границы с Поднебесной уже привело к серьезным перебоям с поставками электроники из этой страны", – приводит "Эксперт" мнение специалиста из "Открытие брокер" Андрея Кочеткова.

Аналогичного мнения придерживается Елизавета Наумова из Альфа-банка: "Не исключено, что уже сегодня доллар пробьет новую психологическую отметку в 64 рубля. И боюсь, что дальше может быть только хуже".

"Хуже" стало уже в 11:40 мск 3 февраля. Доллар вырос до уровня 64,03 руб., тенденция на повышение остается. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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игорь
почему плохо живем? да потому что у нас даже математику на уровне начальной школы не знают экономисты туповатые
они не знают что рубль был вообще другим
6 рублей за доллар
вот установите такой курс тогда вы и вправду чего то да знаете
Тогда весь мир приедет за долларом, а после распродажи на каие шиши ты его купишь.
В принципе открой свой обменник и продавай хоть по 3, почему и нет
Гость
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Гость
США валят рубль!
Да не США а сами валят его, напримере того же Китая, они строят и строят города, они пустые стоят, но готовы принять жителей, а это показатель роста производства
Они выпускают продукцию всех брендов мира, и даже рыбу для россиян фасуют в пакеты, все это бабки и показатели, которые и показывают уровень развития.
Деньги есть и надо на них сторить, но как посмотришь новости, спер бабки и уезал жить в Таиланд, но собственный остров, .....
Какие показатели если их не может быть, джентельмены удачи украл выпил и за бугор с мешками денег.
Дорогу на Дальнем Востоке строили, и где она, расползлась
Гость
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Вот и настал момент, когда нужно думать о своем призводстве, а не молиться на другие страны.
Где российские телевизоры, холодильники, утюги, отвертки, подушки, платья и костюмы?
Их нет, если и есть то единичные и никогда не покруют половины потребностей рынка.
игорь
Ответить
почему плохо живем? да потому что у нас даже математику на уровне начальной школы не знают экономисты туповатые
они не знают что рубль был вообще другим
6 рублей за доллар
вот установите такой курс тогда вы и вправду чего то да знаете
Гость
Ответить
Вах-вах, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает
Гость
Ответить
Короновирус удар по Китаю и России
Гость
Ответить
"Взлетел" на 1%. Автор знает смысл глагола "взлетел"?
Гость
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США валят рубль!
Гость
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На долларе короновирус!
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