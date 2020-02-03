Виноват коронавирус из Китая

В Приморье овощи пропали с прилавков магазинов, а оставшиеся подорожали в пять раз. Резкий рост цен произошел после закрытия границы с Китаем из-за эпидемии смертельного коронавируса.

Китай прекратил поставлять овощи во Владивосток, а приморские производители подняли цены до 600 руб. за 1 кг огурцов или помидоров. Ранее за такое же количество импортных овощей жители региона отдавали не более 160 руб., пишет РИА "Новости".

Власти Якутии пообещали взять под контроль рост цен. Закрытием границы между Россией и Китаем уже воспользовались недобросовестные оптовики, отметил глава региона Айсен Николаев. Его слова приводит официальный сайт Республики Саха. По заявлению Николаева, вызванная коронавирусом ситуация "не должна привести к дефициту овощей и фруктов и безосновательному повышению цен", передает телеканал телеканал "360".

Смертельным вирусом заразились более 17 тысяч человек по всему миру, в основном, это жители Китая. От вызываемой вирусом пневмонии уже умерли более 360 человек. Границу между странами закрыли, а оставшихся в Китае россиян массово эвакуируют.