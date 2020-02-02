Мужчина уверяет, что узнал о своем диагнозе из СМИ

Гражданин Китая Ван Юньбин, который, вероятно, заражен коронавирусом, пожаловался, что врачи читинской больницы, где он сейчас находится, не рассказали ему о диагнозе. Об этом он узнал из новостей.

"Врачи не говорят мне, что я заражен, и не дают мне результаты анализов. О том, что я возможно заражен — узнал из новостей", – заявил больной изданию "Чита.ру".

Мужчина добавил, что хочет увидеть свои анализы и если его ребенок тоже заражен, чтобы ему оказали помощь. Он пожаловался на то, что в конце недели врачи не работают. Юньбин боится, что если его малышу потребуется экстренная помощь, ее неоткуда будет ждать. По его словам, в подобной ситуации в Китае рядом с пациентом врачи находятся 24 часа в сутки на случай, если больному резко станет хуже.

"За одну неделю у нас взяли кровь на анализы 6 раз, но так и не дали ни одного результата. По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов, у меня на руках маленький ребёнок, у неё вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребёнка брать столько раз кровь, без результатов анализа?!" – отметил мужчина, заодно, извинившись перед россиянами.

В Минздраве заявили, что проверят условия оказания медицинской помощи Юньбину, передает телеграм-канал RT. Пресс-служба правительства региона же заявила, что бокс, в котором находится китаец, светлый и теплый, с горячей водой и санузлом, трижды в день там проводится уборка, кормят пациента четыре раза.

От нового типа короновируса погибли 304 человека, еще 14 тыс заражены. Ухань, где началась вспышка вируса 2019-nCoV, закрыт на карантин. Россиян эвакуируют из Китая. Россия закрыла границу на Дальнем Востоке, а также приостановила безвизовый въезд китайских туристов и выдачу виз китайским работникам. В Приморье создадут пункты, где все граждане КНР с видом на жительство в РФ, будут находиться на карантине в течение 2 недель.