Пункты временного размещения создадут за сутки

Граждан КНР с видом на жительство в РФ, которые в ближайшие дни будут приезжать в нашу страну через пограничные пункты пропуска, ждет 14-дневный карантин. Об этом рассказал глава Приморья Олег Кожемяко.

"Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", – сообщил Кожемяко в Инстаграме.

Пресс-служба правительства края уточнила, что данная мера появилась лишь сейчас, потому что именно в эти дни ожидается повышенный приток китайцев с видом на жительство.

В Приморье также начался процесс эвакуации второй группы россиян из Китая, передает телеграм-канал RT. Из провинции Хубэй, куда попал вирус, готовы уехать 130 граждан РФ из 202, рассказал пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.

Новым типом коронавируса заразились 14 380 человек, 304 погибло. Первая смерть от вируса 2019-nCoV за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах. Количество зараженных увеличилось в Германии, США, Вьетнаме, ОАЭ и Южной Корее.

В Забайкале подтвердился факт заражения коронавирусом гражданина КНР. Анализы подтвердили недуг лишь со второго раза, сообщили в пресс-службе края. Также в России есть второй зараженный новым типом коронавируса.