Китайцев массово изолируют в России из-за вируса
Граждан КНР с видом на жительство в РФ, которые в ближайшие дни будут приезжать в нашу страну через пограничные пункты пропуска, ждет 14-дневный карантин. Об этом рассказал глава Приморья Олег Кожемяко.
"Там будут находиться на 14-дневном карантине граждане КНР, которые въезжают в страну по виду на жительство", – сообщил Кожемяко в Инстаграме.
Пресс-служба правительства края уточнила, что данная мера появилась лишь сейчас, потому что именно в эти дни ожидается повышенный приток китайцев с видом на жительство.
В Приморье также начался процесс эвакуации второй группы россиян из Китая, передает телеграм-канал RT. Из провинции Хубэй, куда попал вирус, готовы уехать 130 граждан РФ из 202, рассказал пресс-атташе посольства РФ в КНР Георгий Егоров.
Новым типом коронавируса заразились 14 380 человек, 304 погибло. Первая смерть от вируса 2019-nCoV за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах. Количество зараженных увеличилось в Германии, США, Вьетнаме, ОАЭ и Южной Корее.
В Забайкале подтвердился факт заражения коронавирусом гражданина КНР. Анализы подтвердили недуг лишь со второго раза, сообщили в пресс-службе края. Также в России есть второй зараженный новым типом коронавируса.
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