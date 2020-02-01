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Границу открыли: россиян массово эвакуируют из Китая из-за смертельного вируса

Границу открыли: россиян массово эвакуируют из Китая из-за смертельного вируса
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Помощь соотечественникам будет оказываться в течение ближайших трех дней

В Приморском крае началась массовая эвакуация россиян из Китая, где зафиксирована эпидемия коронавируса. Об этом стало известно из сообщения регионального правительства в Instagram-аккаунте. 

С этой целью власти открыли три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. Эвакуация производится через пункты Пограничный, Краскино и Полтавка. Уточняется, что эвакуация граждан через Пограничный будет производиться с 1 по 3 февраля, как и через Краскино. Полтавку же открыли лишь на один день. 

По некоторым данным, в субботу, 1 февраля, планируется пропустить более сотни россиян. Во время пересечения государственной границы туристы проходят медицинский осмотр и термометрию. 

Отметим, что на утро 1 февраля, жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 259 человек. Более 11,7 тысяч человек заразились этой инфекцией. Большая часть подтвержденных случаев заболевания зафиксирована в Китае, при этом инфекция выбралась за границы Поднебесной. В частности, случае заражения зафиксированы в США, Великобритании, Франции и в некоторых других странах Европы и Юго-Восточной Азии. Установлено, что вирус передается от человека к человеку. 

Как ранее сообщалось, наиболее уязвимая группа людей для заражения – это люди преклонного возраста и дети. При этом нужно сохранять бдительность, так как смертельный вирус легко перепутать с обычным сезонным гриппом. Чтобы обезопасить себя и своих близких, исключить вероятность заражения новым штаммом, следует воздержаться от поездок в Китай. 

Сергей САЗОНОВ

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