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В Тюмени подтвердили случай коронавируса

Китайскую студентку госпитализировали еще 28 января

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил вечером 31 января, что анализ подтвердил, что девушка, вернувшаяся из Китая, больна коронавирусом.

"Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы. и что самое важное, у них отрицательные анализы", – сказал Моор в видеообращении на своей страничке в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем. В городе создан оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Воронеже госпитализирована семейная пара с подозрением на коронавирус. Муж и жена недавно вернулись из поездки по Китаю.

Валентина МАЙОРОВА

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