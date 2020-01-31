Китайскую студентку госпитализировали еще 28 января

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил вечером 31 января, что анализ подтвердил, что девушка, вернувшаяся из Китая, больна коронавирусом.

"Выявлены все студенты, с которыми она контактировала. Они изолированы, обследованы. и что самое важное, у них отрицательные анализы", – сказал Моор в видеообращении на своей страничке в Instagram.

Губернатор подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем. В городе создан оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Воронеже госпитализирована семейная пара с подозрением на коронавирус. Муж и жена недавно вернулись из поездки по Китаю.