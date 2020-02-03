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Китайцев высадили из поезда "Пекин - Москва"

Пассажиров не пустили в Россию из-за коронавируса

Сто двадцать шесть граждан КНР не смогли попасть в Россию. Их остановили на российско-китайской границе.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал сайту ZabNews, что китайская сторона не пропустила пассажиров по просьбе правительства Забайкальского края. Выходящих в Чите пассажиров отправят в карантин. С прибывшими в поезде железнодорожниками медики проводят профилактические мероприятия, отмечается на официальном портале Забайкальского края.

Российские власти приостановили железнодорожное движение с КНР 31 января. Решение было принято из-за опасности распространения коронавируса, напоминает RT.

В КНР от вируса скончался 361 человек, еще один больной умер на Филиппинах, отмечает телеканал "360". Число заболевших превысило 17 тысяч.

Валентина МАЙОРОВА

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