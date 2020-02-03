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Коронавирус в Крыму: вернувшихся из Китая россиян изолировали

Коронавирус в Крыму: вернувшихся из Китая россиян изолировали
Фото: TPG/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Двух крымчан, недавно приехавших из КНР, проверяют на заражение коронавирусом.

"В работе находятся материалы еще по двум гражданам. Поступили в пятницу – субботу", – рассказала агентству "Крыминформ" начальник отдела эпидемиологического надзора крымского управления ведомства Светлана Листопад. Она добавила, что ранее медики взяли пробы на наличие вируса еще у четверых крымчан, побывавших в Китае. Анализы оказались отрицательными. 

Министр здравоохранения региона Игорь Чемоданов ранее заявил, что на полуострове есть все возможное для того, чтобы остановить распространение опасного недуга. Он также попросил крымчан не доверять слухам и непроверенным источникам информации. 

Вспышка болезни, вызываемой неизвестным ранее видом коронавируса, началась в городе Ухань в январе 2020 года. По последним данным, в Китае заразились новой болезнью свыше 17 тысяч человек. Число жертв достигло 361. Россия приняла решение приостановить железнодорожное и авиационное сообщение с КНР.

Валентина МАЙОРОВА

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