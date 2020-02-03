Жителей полуострова отправили в больницу

Двух крымчан, недавно приехавших из КНР, проверяют на заражение коронавирусом.

"В работе находятся материалы еще по двум гражданам. Поступили в пятницу – субботу", – рассказала агентству "Крыминформ" начальник отдела эпидемиологического надзора крымского управления ведомства Светлана Листопад. Она добавила, что ранее медики взяли пробы на наличие вируса еще у четверых крымчан, побывавших в Китае. Анализы оказались отрицательными.

Министр здравоохранения региона Игорь Чемоданов ранее заявил, что на полуострове есть все возможное для того, чтобы остановить распространение опасного недуга. Он также попросил крымчан не доверять слухам и непроверенным источникам информации.

Вспышка болезни, вызываемой неизвестным ранее видом коронавируса, началась в городе Ухань в январе 2020 года. По последним данным, в Китае заразились новой болезнью свыше 17 тысяч человек. Число жертв достигло 361. Россия приняла решение приостановить железнодорожное и авиационное сообщение с КНР.