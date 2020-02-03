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Больных коронавирусом выдворят из России

Больных коронавирусом выдворят из России без разговоров
Фото: TPG/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеДоллар взлетел: российская валюта дешевеет из-за Китая
В правительстве РФ решили действовать жестко

Иностранцев, зараженных новым китайским коронавирусом, депортируют из России. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Указанная мера – один из пунктов национального плана по борьбе с опасной эпидемией. Предусмотрены также карантин и принудительная госпитализация заболевшего.

По словам главы правительства РФ, в стране есть все необходимые лекарства и средства защиты от вируса, передает РИА "Новости". Ситуация полностью под контролем. Однако ранее по рекомендации медиков было принято решение включить данное заболевание в перечень особо опасных. До сих пор в России к ним относили всего 15 болезней, в том числе ВИЧ, туберкулез, холеру, чуму, сибирскую язву. Теперь 16-м пунктом значится "коронавирусная инфекция (2019-nCoV)".

В настоящее время в мире диагностировано инфицирование коронавирусом у 17 тысяч человек. Большая часть из них – китайцы. От вызываемой вирусом пневмонии уже умерли более 360 человек. Россиян, оказавшихся в эти дни в Китае, эвакуируют.

Николай ВИКТОРОВ

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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если заявленные действия будут выполняться в полной мере-лично я *за*
выпинывать с крепким поджопником
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