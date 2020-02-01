Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Раскрыты подробности предсказания Ванги о китайском вирусе-убийце

Раскрыты подробности предсказания Ванги о китайском вирусе-убийце
Ванга. Фото ИТАР-ТАСС
Страшную эпидемию предвидели еще в прошлом веке

Появилось ужасающее пророчество болгарской предсказательницы Вангелии Гуштеровой, более известной как Ванга. Оно касается стремительно распространяющегося по всему миру нового смертельного китайского вируса. Выяснилось, что она еще в прошлом веке указала на появление коронавируса, который унесет множество жизней. 

Однако по мнению Ванги, эпидемия должна была начаться в Африке, передает "Экспресс газета". Предсказательница заявляла, что на для того, чтобы разработать необходимую вакцину, у человечества уйдет не меньше года. За это время погибнут огромное число людей. Следует отметить, что текущие прогнозы врачей в определенной степени подтверждают эти слова – победить заразу не так просто. 

Авторы отмечают, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс мог что-то знать о пророчестве, так как он выделил 10 миллионов долларов на борьбу с распространением 2019-cNoV в Африке.  

По последним данным, жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 259 человек. Более 11,7 тысяч человек заразились этой инфекцией. Очагом распространения вируса стал Китай, однако случи заражения были зафиксированы в Великобритании, Франции, в некоторых других европейских странах, а также в США и странах Юго-Восточной Азии.  

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей