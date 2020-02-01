Страшную эпидемию предвидели еще в прошлом веке

Появилось ужасающее пророчество болгарской предсказательницы Вангелии Гуштеровой, более известной как Ванга. Оно касается стремительно распространяющегося по всему миру нового смертельного китайского вируса. Выяснилось, что она еще в прошлом веке указала на появление коронавируса, который унесет множество жизней.

Однако по мнению Ванги, эпидемия должна была начаться в Африке, передает "Экспресс газета". Предсказательница заявляла, что на для того, чтобы разработать необходимую вакцину, у человечества уйдет не меньше года. За это время погибнут огромное число людей. Следует отметить, что текущие прогнозы врачей в определенной степени подтверждают эти слова – победить заразу не так просто.

Авторы отмечают, что основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс мог что-то знать о пророчестве, так как он выделил 10 миллионов долларов на борьбу с распространением 2019-cNoV в Африке.

По последним данным, жертвами коронавируса 2019-nCoV стали 259 человек. Более 11,7 тысяч человек заразились этой инфекцией. Очагом распространения вируса стал Китай, однако случи заражения были зафиксированы в Великобритании, Франции, в некоторых других европейских странах, а также в США и странах Юго-Восточной Азии.