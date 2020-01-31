Крайне опасен "убийца" из Поднебесной для пожилых людей

Проще простого подхватить новую заразу из Китая старикам и детям. Причем для пожилых людей коронавирус особо опасен, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она отметила, что вирус-мутант легко перепутать с сезонным гриппом. Дабы обезопасить себя и своих близких, а также исключить заражение штаммом, который вовсю разгуливает по Поднебесной, следует отказаться от поездок в Китай, посоветовала руководитель ведомства.

Она добавила, что не стоит забывать и о мерах профилактики. Они, кстати, такие же, как и во время эпидемии гриппа, передает РИА "Новости".

Важно как можно чаще мыть руки и не трогать ими лицо. Кроме того, необходимо следить за своими гаджетами. Чтобы к чудо-технике не прилипла зараза, ее нужно держать в чистоте.

"Пожалуйста, позаботьтесь о себе. И первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу", – констатировала специалист.

Напомним, в пятницу, 31 января, в России зарегистрированы первые зараженные коронавирусом. Правительство страны забило тревогу и отменило полеты в Китай за исключением некоторых городов, включая столицу Поднебесной.