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На фоне вспышки смертельного вируса всплыло пророчество о России

На фоне вспышки смертельного вируса всплыло пророчество о России
Фото: Bernd Thissen/dpa/www.globallookpress.com
Мудрец предсказал появление коронавируса и открыл будущее нашей страны

Провидец из Ирана Салман Салехигударза считает, что вспыхнувшая в Китае эпидемия унесет примерно половину населения Земли. Мудрец-дервиш назвал коронавирус наказанием человечеству за неправильную жизнь. 

При этом для России у пророка имеется совсем другой прогноз. По словам Салмана, скоро наша страна превратится в самое могущественное государство в мире. В 2020-2-21 гг. экономика будет нестабильной, однако с 2022 г. начнется период активного роста. Закончится все тем, что все страны наперебой будут пытаться подружиться с Россией.

О Салмане Салехигударзе имеется известно немного. Никто не знает точной даты его рождения. Предполагается, что иранскому провидцу примерно 80 лет. Он живет аскетом в горах. Как-то дервиш признался журналистам, что мог бы стать богатым, однако деньги не имеют для него значения, сообщает портал 1rre.ru.

Ранее Салехигударза предупредил, что, если люди не одумаются, планета погибнет от страшных извержений вулканов.

Валентина МАЙОРОВА

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