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"Сумрак и голод": пророчества о конце света сбываются

"Сумрак и голод": пророчества о конце света сбываются
Фото: pixabay.com
Апокалипсис спровоцируют вулканы

Что ждет человечество в ближайшие пять лет, предсказал иранец Салман Салехигударза. Если люди не одумаются, то планета избавится от них, предупредил старец. 

Его пророчества, к слову, уже начали сбываться. Так, он предрек ряд извержений вулканов, пепел от которых закроет солнечный свет. 

"Человечеству грозит сумрак и голод. Проснувшиеся вулканы это не гнев всевышнего – это планета пытается избавиться от человечества, которое наносит ей вред", – уведомил пророк, передает автор Яндекс Дзен канала "Лисенок Вук". 

Первым в 2020 году вышел из спячки вулкан Тааль на Филиппинах. Его извержение пришлось на 12 января. 

"Огромный столб пепла поднялся вверх на несколько километров. Власти приняли решение объявить режим бедствия и эвакуировать 80 тысяч жителей из ближайших населенных пунктов", – передает телеканал "360" на своем YouTube-канале. 

Если верить предсказаниям иранского провидца, то человечество будет подвергаться все более грозным атакам до тех пор, пока не прекратит вредить Земле. 

Ксения АНДРЕЕВА

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