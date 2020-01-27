Апокалипсис спровоцируют вулканы

Что ждет человечество в ближайшие пять лет, предсказал иранец Салман Салехигударза. Если люди не одумаются, то планета избавится от них, предупредил старец.

Его пророчества, к слову, уже начали сбываться. Так, он предрек ряд извержений вулканов, пепел от которых закроет солнечный свет.

"Человечеству грозит сумрак и голод. Проснувшиеся вулканы это не гнев всевышнего – это планета пытается избавиться от человечества, которое наносит ей вред", – уведомил пророк, передает автор Яндекс Дзен канала "Лисенок Вук".



Первым в 2020 году вышел из спячки вулкан Тааль на Филиппинах. Его извержение пришлось на 12 января.

"Огромный столб пепла поднялся вверх на несколько километров. Власти приняли решение объявить режим бедствия и эвакуировать 80 тысяч жителей из ближайших населенных пунктов", – передает телеканал "360" на своем YouTube-канале.

Если верить предсказаниям иранского провидца, то человечество будет подвергаться все более грозным атакам до тех пор, пока не прекратит вредить Земле.