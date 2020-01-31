Признание светской львицы ошарашило россиян

Журналист и блогер Ксения Собчак эпатировала публику жутким объявлением. Знаменитость заявила, что у нее коронавирус.

Правда, не смертельно опасная зараза китайского происхождения, а "болезнь" другого толка. С помощью игры слов, которой Ксения Анатольевна виртуозно владеет, светская львица призвала нового главу правительства Михаила Мишустина не закрывать границу с Китаем.

"У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничо, как-то выживаю... А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?", – Написала блондинка в шоколаде в своем Instagram, сопроводив текст королевским фото. На снимке бывший кандидат в президенты запечатлена с еле заметной диадемой на голове.

Подписчики отреагировали на заявление скандально известной журналистки по-разному. Одни оценили юмор экс-ведущей "Дома-2". Другие – осудили, посчитав замечание чудовищным и сравнив его с высказыванием бывшей напарницы Ксении Ольги Бузовой.

"Ужасный сарказм, в тот момент, когда умирают люди", "Правильно, что закрыл. Как иначе?", "Не смешно. Это шутка из серии Бузовой про блокадницу", "Беда вроде ....гибнут люди", "Какой-то странный юмор. Не смешно совсем", "Нахалка", – ответили Собчак возмущенные подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Такой вирус пусть распространяется", "Ай да Ксения, ай да молодец", "Как мне нравится ваш юмор", "Круто! Можно я это украду?", "Бесподобно юморит", – заступились оппоненты.

Напомним, накануне Собчак со скандалом сняли с рейса в аэропорту Внуково.