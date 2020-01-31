"У меня вирус": Собчак сделала страшное заявление
Журналист и блогер Ксения Собчак эпатировала публику жутким объявлением. Знаменитость заявила, что у нее коронавирус.
Правда, не смертельно опасная зараза китайского происхождения, а "болезнь" другого толка. С помощью игры слов, которой Ксения Анатольевна виртуозно владеет, светская львица призвала нового главу правительства Михаила Мишустина не закрывать границу с Китаем.
"У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничо, как-то выживаю... А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?", – Написала блондинка в шоколаде в своем Instagram, сопроводив текст королевским фото. На снимке бывший кандидат в президенты запечатлена с еле заметной диадемой на голове.
Подписчики отреагировали на заявление скандально известной журналистки по-разному. Одни оценили юмор экс-ведущей "Дома-2". Другие – осудили, посчитав замечание чудовищным и сравнив его с высказыванием бывшей напарницы Ксении Ольги Бузовой.
"Ужасный сарказм, в тот момент, когда умирают люди", "Правильно, что закрыл. Как иначе?", "Не смешно. Это шутка из серии Бузовой про блокадницу", "Беда вроде ....гибнут люди", "Какой-то странный юмор. Не смешно совсем", "Нахалка", – ответили Собчак возмущенные подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Такой вирус пусть распространяется", "Ай да Ксения, ай да молодец", "Как мне нравится ваш юмор", "Круто! Можно я это украду?", "Бесподобно юморит", – заступились оппоненты.
Напомним, накануне Собчак со скандалом сняли с рейса в аэропорту Внуково.
"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех
Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал
Картина многим россиянам показалась очень знакомой
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Настойка охотника: простое средство улучшит потенцию после 60 лет
- Супергриб избавит от рака и импотенции
- Диета каменного века: как питаются долгожители
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик