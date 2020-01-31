Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"У меня вирус": Собчак сделала страшное заявление

"У меня вирус": Собчак сделала страшное заявление
Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Признание светской львицы ошарашило россиян

Журналист и блогер Ксения Собчак эпатировала публику жутким объявлением. Знаменитость заявила, что у нее коронавирус.

Правда, не смертельно опасная зараза китайского происхождения, а "болезнь" другого толка. С помощью игры слов, которой Ксения Анатольевна виртуозно владеет, светская львица призвала нового главу правительства Михаила Мишустина не закрывать границу с Китаем. 

"У меня КОРОНА-вирус с детства, и ничо, как-то выживаю... А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?", – Написала блондинка в шоколаде в своем Instagram, сопроводив текст королевским фото. На снимке бывший кандидат в президенты запечатлена с еле заметной диадемой на голове. 

Подписчики отреагировали на заявление скандально известной журналистки по-разному. Одни оценили юмор экс-ведущей "Дома-2". Другие – осудили, посчитав замечание чудовищным и сравнив его с высказыванием бывшей напарницы Ксении Ольги Бузовой. 

"Ужасный сарказм, в тот момент, когда умирают люди", "Правильно, что закрыл. Как иначе?", "Не смешно. Это шутка из серии Бузовой про блокадницу", "Беда вроде ....гибнут люди", "Какой-то странный юмор. Не смешно совсем", "Нахалка", – ответили Собчак возмущенные подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Такой вирус пусть распространяется", "Ай да Ксения, ай да молодец", "Как мне нравится ваш юмор", "Круто! Можно я это украду?", "Бесподобно юморит", – заступились оппоненты.  

Напомним, накануне Собчак со скандалом сняли с рейса в аэропорту Внуково. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу

Стало известно, почему звезду сериала "Моя прекрасная няня" скрывают от всех

Правдивый репортаж с Украины вызвал скандал

Картина многим россиянам показалась очень знакомой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей