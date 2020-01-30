Жена Константина Богомолова попала в неприятную ситуацию

Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса SU 6034 авиакомпании "Россия", который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург во Внуково.

Как передает телеграм-канал Mash, вылет задерживался из-за загруженности самолета. Стюардессы попросили оставаться пристегнутыми, но Ксения резко отказалась это делать. Более того, он заявила, что отказывается лететь. В конечном счете самолет подогнали к терминалу и подали трап. Зашедшие на борт сотрудники транспортной полиции составили на жену режиссера протокол и ушли.

Сама Ксения пожаловалась в своем телеграм-канале на то, что самолет не вылетал из-за того, что небо полностью закрыли из-за приезда политических деятелей.

Ранее Ксению Собчак разнесли за фотографию в Инстаграм, которую телезвезда сделала во время отдыха за границей. Светская львица с красными губами изогнулась перед камерой, что вызвало негативную реакцию у комментаторов.