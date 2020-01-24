Состояние звезды вызвало беспокойство

Ксения Собчак отдыхает на Мальдивах и продолжает делиться с подписчиками солнечными фотографиями. Между тем в Сети обратили внимание на внезапно появившиеся синяки на лице звезды.

"То ли злая, то ли обиженная", "В поисках нового мужа", "Экскаватор face [лицо – Прим. ред.]", – раскритиковали выражение лица Собчак подписчики. Некоторым показалось, что на нем видны следы ушибов: "Синяки?", "Это что, синяк на лице?". На опубликованном портретном снимке звезда предстала в купальнике, открывающем ее грудь. Образ Ксения дополнила очками, соломенной шляпой и украшениями из ракушек на шее.

Внимательные Инстаграм-пользователи сразу заметили бюст телеведущей – по их мнению, он стал значительно больше: "Грудь выросла", "Отдых оказывает магическое действие, у тех, у кого не было груди, появилась, отдыхайте подольше, Ксения Анатольевна, в Москву с 8 размером вернетесь". В Сети также отметили, что Собчак в последнее время редко публикует снимки в полный рост, а если и делает это, то тщательно скрывает свою фигуру. Некоторые подписчики предположили, что делает это звезда из-за беременности: "Все время фотки портретные. Когда же уже животик покажется? Ксения его так мастерски прикрывает, думаю, там кто-то прячется".

Впрочем, многим фанатам Ксении понравился ее теплый летний снимок. Ей сделали массу комплиментов, а также похвалили формы телеведущей: "Красотка", "Такое приятное фото, этот бежево-серый. Спокойная Ксения", "Клевая", "Шикарный вид, я б сказал – сочный", "Огонь фотка! Так держать!"

Ранее Собчак на отдыхе прикрылась руками в трусах и блузке.