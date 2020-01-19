Светскую львицу сравнили со знаменитой балериной

Ксению Собчак обсмеяли за фото с отдыха на Мальдивах и указали на сходство с Анастасией Волочковой. Сравнение было не в пользу "блондинки в шоколаде".

Ксения снялась у бассейна в блузке и трусах, выставив напоказ посиневшие коленки и стыдливо прикрывшись руками. Экзотический образ завершила соломенная шляпа. Пользователи тут же углядели сходство со снимком Волочковой, который она сделала в Таиланде и даже задались вопросом, не сняла ли Собчак головной убор с танцовщицы. Другие смеялись над тем, что теледива прикрыла зону бикини руками, намекая на пропущенный поход на эпиляцию. Кроме того, Собчак заподозрили в использовании фоторедакторов, указав на гнутую пальму позади красотки.

"посмотрите как поплыл ствол пальмы слева от бедра) тч фотошоп очень причем" "зачем шляпу сняли с Волочковой?!" "Ба, стыдливыя вы наша, ручками прикрылась..." "А че сникерс то прикрыт" "Видимо с волочковой одна шляпа на двоих или вкусы совпадают" "На коленочках синички после лыж надо подтушевать" "А поза – про эпиляцию я и забыла!" "Хотя Волочкова все же круче" "Лавры Волочковой покоя не дают?! У нее ну такое же фото, с ногами и в шляпе!" – потешаются пользователи (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Волочкова на отдыхе снялась в крошечном купальнике, из которого, по мнению комментаторов, что-то выпадало.