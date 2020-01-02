"Блондинка в шоколаде" не постеснялась сделать это прямо при муже

Звезда не сдержалась после неутешительного прогноза о ее будущем.

Как выяснилось, Ксении Собчак не чуждо праздное любопытство. Телеведущая призналась, что почитывает женские статьи – так, на днях она решила поинтересоваться гороскопом на 2020 год. Оказалось, что рожденным в год Петуха Белая Металлическая Крыса не подарит ничего хорошего. В ответ на не угодившее ей пророчество Собчак выложила в Инстаграм фото, где, обнимаясь с мужем Константином Богомоловым, показывает на камеру средний палец.

Выходка звезды некоторых пользователей насмешила, другие расстроились из-за плохого гороскопа, а многие выразили возмущение непристойным, по их мнению поведением Ксении.

"Много ума то не надо,палец выставить ....Смотрит на палец не крыса)))а люди", "Как придурковатый подросток со своими факами. Вроде умная женщина" "Вы ******* , больше для вас нет слов, ты не нам его тычь, а себе тычь, догадайся куда!!!!!" "Идиотка", – высказалась разгневанная публика.

Ранее "Утро" писало о Богомолове, который снял на отдыхе обручальное кольцо.