Украшение исчезло с безымянного пальца режиссера

Константин Богомолов и Ксения Собчак решили отдохнуть от московской непогоды и уехали в Италию. Выходные "блондинка в шоколаде" и ее новоиспеченный муж решили провести в Сорренто. Судя по видео в соцсетях, Богомолов наслаждается обществом сразу двух прекрасных дам – компанию паре составила бывшая жена Сергея Шнурова Матильда.

Подруга Собчак выложила кадры, где счастливые Ксения и Константин гуляют по итальянским улочкам, держась за руки, и распевают песни. Однако одна деталь насторожила пользователей – с безымянного пальца Богомолова исчезло обручальное кольцо. Теперь он носит его как обычное украшение – на большом пальце. Чем вызвана такая перемена, пока неизвестно. Возможно, муж Ксении просто похудел и кольцо стало велико.

Ранее Собчак и Богомолова публично осмеяли после откровений светской львицы о сексе.