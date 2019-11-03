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Сбежавший из России муж Собчак снял обручальное кольцо

Сбежавший из России муж Собчак снял обручальное кольцо
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Украшение исчезло с безымянного пальца режиссера

Константин Богомолов и Ксения Собчак решили отдохнуть от московской непогоды и уехали в Италию. Выходные "блондинка в шоколаде" и ее новоиспеченный муж решили провести в Сорренто. Судя по видео в соцсетях, Богомолов наслаждается обществом сразу двух прекрасных дам – компанию паре составила бывшая жена Сергея Шнурова Матильда.

Подруга Собчак выложила кадры, где счастливые Ксения и Константин гуляют по итальянским улочкам, держась за руки, и распевают песни. Однако одна деталь насторожила пользователей – с безымянного пальца Богомолова исчезло обручальное кольцо. Теперь он носит его как обычное украшение – на большом пальце. Чем вызвана такая перемена, пока неизвестно. Возможно, муж Ксении просто похудел и кольцо стало велико.

Ранее Собчак и Богомолова публично осмеяли после откровений светской львицы о сексе.

Фоторепортаж
В черный день: "глубоко залетевшая блудница" Собчак вышла замуж
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Кристина ЧЕРНИКОВА
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