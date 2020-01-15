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"Людмила Прокофьевна?": постаревшую Собчак распекли

"Людмила Прокофьевна?": постаревшую Собчак распекли
Ксения Собчак. Фото: Aleksey Bychkov/www.globallookpress.com
Телеведущая похвасталась модным костюмом, который не понравился подписчикам

Ксения Собчак всегда готова удивить своих многочисленных поклонников. Звезда стремится к оригинальности во всем: и в работе, и в жизни, и в одежде. Своим подписчикам в соцсети Ксения показалась в деловом костюме российского бренда, в котором уже выходила в свет известная модель Джиджи Хадид.

"Я конечно не Джиджи, но на мне не хуже сидит костюмчик",

– кокетливо написала Ксения на своей страничке в Instagram. Однако в Сети решили, что пиджак с широкими плечами и мешковатая юбка совершенно не идут Собчак.

"Людмила Прокофьевна?", "я сначала подумал, что это пародия на мымру из служебного романа", "Сразу в таком костюме +20 лет", "Не хватает красной повязки на голове– большевичка", "Возвращение в 80-е.... ни чего красивого не увидела савдеп", "Хуже не придумаешь. Ну и ЛУК", "Мисс Марпал", "Мешок из под картошки", – начали упражняться в остроумии комментаторы.

Однако некоторым очень понравился ретро-образ Ксении: "Прекрасный костюм. Туфли тоже эффектные", "Этот образ современный и актуальный", "Туфли крутые!", "Костюмчик огонь...Цвет бомбический" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Собчак снялась в ролике своего супруга – режиссера Константина Богомолова.

Валентина МАЙОРОВА

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