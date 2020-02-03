Пикантную сцену снял муж светской львицы Константин Богомолов

Ксения Собчак подогрела слухи о том, что скоро у нее появится собственное шоу на Первом канале. Блондинка сняла очередное видео в ванне с пеной. Режиссером ролика стал ее супруг Константин Богомолов. По сюжету, телеведущая засыпает, принимая ванну, и затапливает соседа по имени Андрей.

В конце ролика светская львица томно и слегка раздраженно говорит: "Прости, я просто слишком тщательно готовлюсь к выходу. А тебе, кстати, не помешал бы ремонт".

"Катимся в содержанки...", "Нормально! Она классная!", "Эрнст мстит Малахову руками его близкой подруги", "Вот она его и затопит", "Своеобразная месть Первого канала", "Шедеврально", "Будет сериал "Содержанцы"?", "Тонко", – откликнулись подписчики Собчак на ее странице в Инстаграм.



Первое видео, в котором журналистка беседует, лежа в ванной, по телефону с неким Андреем, вышло еще осенью прошлого года. Она говорит, что ей сделали предложение, от которого невозможно отказаться.



Многие тогда решили, что таинственный Андрей, с которым разговаривает Ксения, – это Малахов. Шоумен немедленно откликнулся на "флешмоб с ванной" и записал в ответ Собчак свой ролик. "Да, моя дорогая! Ты знаешь, сколько у него было таких, как ты?!" – с чувством произносит ведущий "Прямого эфира" в телефон. Теперь история получила новый поворот.