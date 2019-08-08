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"Прекрасный самец": Малахова в одних трусах застукали с подругой Собчак

Андрей Малахов. Фото: instagram.com/malakhov007
Мускулистый телеведущий нежно обнимал хрупкую женщину

Андрей Малахов отдыхает на вилле близкой подруги Ксении Собчак, где не только наслаждается теплом, но и недурно проводит время с хозяйкой особняка. Это видно по снимку, на котором он и Вероника Белоцерковская прильнули друг к другу. 

"Так решили", – сообщила сама дама под кадром, опубликованным на ее странице в Instagram. Стройная и гибкая, она позирует на снимке в широкополой шляпе и пышном длинном сарафане.

Шоумен показан босиком, в одних трусах и шляпе. Он выглядит настоящим мачо – на голом теле играют мускулы, крепкий торс, сильные ноги.

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Публикация от Ника Белоцерковская (@belonika)

Внешность Малахова произвела сильное впечатление на подписчиц. Его даже сравнили с актером Пирсом Броснаном, исполнявшим роль агента 007. А чересчур пылкие дамы требовали, чтобы Андрей "ходил раздетым". Остальные, едва сдерживаясь от нахлынувших чувств, будто томно вздыхая, отметили:

"И показать не стыдно, и самой посмотреть не больно". "Елки-палки! Малахов без одежки - супермен!", "Что б такое сказать приличное... мысли все о неприличном", "Какой прекрасный самец", "Наконец-то, мой любимый комментарий будет уместен – "привет Андрей, ну где ты был, ну обними меня скорей", "Хотела написать, какое красивое небо, но не могу. Взгляд прикован к Малахову", "Какие красивые у Андрея пальцы ног, хотя глаза мои пялятся не на ноги и не на небо".

Известная блогер и бизнесвумен Белоника, как себя называет Белоцерковская, давно живет на Лазурном побережье во Франции – у нее там роскошная вилла, на которой она с радостью принимает тех, кого любит.

Вот и Андрей наведался к даме. Перед тем, как они снялись вместе, телеведущий искупался в бассейне, что тоже попало в кадр. И плавал в той же красной шляпе.

Этот головной убор, в отличие от голого тела Малахова, явно не приглянулся поклонникам. Недовольные высказались так: "Шляпа какая-то помятая", "Мала по размеру", "Розовенькая панамка".

Недавно жена показала ведущего "Прямого эфира" без одежды, и поклонники были разочарованы, увидев его большой живот.  А пару месяцев назад шоумен снял трусы в гостях у тещи. 

Фоторепортаж
Андрея Малахова бросили на баррикады
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Полина ДОРОЖКИНА
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